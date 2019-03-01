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Elazığ'da çatı boşluğuna sıkışan kedi kurtarıldı

Elazığ’da çatı boşluğunda sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da çatı boşluğunda sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, merkez Sanayi Mahallesi Dumlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatısından sesler geldiğini duyan vatandaşlar, kedinin çatı boşluğuna sıkıştığını fark etti. Kendi çabaları ile kurtarmaya çalışan fakat başarılı olamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek çalışma yaptı. Merdiven uzatarak çatıya ulaşan ekipler, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.


Ekipler tarafından kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.

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