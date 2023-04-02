İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da çatı yangını, büyümeden söndürüldü

Elazığ’da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olay, Kırklar Mahallesi Şehir Çavuş Ebubekir Çakıçı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangın kısa süre içerisinde daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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