Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da bir binanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi 1.Harput Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katından henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 4 ekip sevk edildi. Ekipler yarım saatlik çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.