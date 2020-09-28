Elazığ'da çatı yangını

Elazığ'da müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Salıbaba Mahallesinde müstakil bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşları durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını yarım saatlik çalışmasının ardından söndürerek kontrol altına aldı.