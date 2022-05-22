İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da çatı yangını korkuttu

Elazığ’da çıkan çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da çıkan çatı yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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