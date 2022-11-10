İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da çatı yangını korkuttu

Elazığ’da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da alevlere teslim olan bir binanın çatısı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Pamukçu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Alev ve dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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