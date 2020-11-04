İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı, 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı, 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, son bir hafta içerisinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi. Polisin yaptığı çalışmalarda 34'ü çeşitli suçlardan aranan 17'si meydana gelen olaylardan toplam 51 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Motosikletli polis timleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulama sırasında ise şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öteyandan diğer şüphelilerden ise 1 adet pompalı tüfek, 1 adet otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 34 adet fişek,4 adet sahte altın zincir ile bir miktar metamfetaminin ele geçtiği öğrenildi.


Polisin yaptığı uygulamalarda kumar oynamaktan 4, fuhuş yapmaktan ise 7 şahsın yakalanıp haklarında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.


Kayıp olarak arananlara yönelikte çalışma yapan polis,2 şahsı da bulup yakınlarına teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.