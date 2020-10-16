İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı, 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı, 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde aranan ve meydana gelen olaylarla ilgili çalışma yaptı. Polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 46'sı çeşitli suçlardan aranan, 39'u da meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 85 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Polisin yaptığı çalışmada ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 1'i özel yapım 4 adet tüfek ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.