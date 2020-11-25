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Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada yakalanan 82 şahıstan 26’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada yakalanan 82 şahıstan 26'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler önleyici tedbirler doğrultusunda şok ve asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı uygulamalarda 49'u aranan, 33'ü meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 82 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 26'sı tutuklandı. Şüphelilerden ise 5 adet ruhsatsız tabanca,1 adet tüfek, bir miktar esrar ile çalıntı olduğu belirlenen 1 adet motosiklet,3 adet televizyon ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.


Öteyandan ekiplerin uygulamaları sırasında kayıp olarak aranan 5 şahsında bulunarak yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

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