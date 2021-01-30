Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalanıp tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Ülke genelinde asayiş suçlarından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı. Bu kapsamda Elazığ'da da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, çeşitli suçlardan aranan şahısların yerlerini tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yaralama, hırsızlık, hükümlünün kaçması ve ailenin korunması gibi çeşitli suçlardan 10 yıl 8 ay ile 3 ay arasında hapis cezası bulunan 7 şüpheli yakalandı. Emniyette gerekli yasal işlem yapılan şüphelilerden 7'si de tutuklandı. Şüphelilerden U.K'nin hırsızlıktan 8 yıl 1 ay, Ö.D'nin 2 ayrı hırsızlıktan 10 yıl 8 ay ve T.E'nin ise tutuklunun kaçması ile hırsızlık suçlarından 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi.