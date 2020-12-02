Elazığ'da çeşitli suçlardan aranıp yakalanan 30 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı şok ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 109 şüpheli yakalandı, 30'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler önleyici tedbirler doğrultusunda şok uygulamalar gerçekleştirdi. Şok ve asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 71'i aranan ve 38'i de meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 109 şahıs yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 30'u tutuklandı. Şüphelilerden ise 4 adet ruhsatsız tabanca,1 adet tüfek, kokain, metamfetamin, toz esrar, uyuşturucu özelliği olan haplar ile çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet kombi,2 adet televizyon ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öteyandan ekiplerin yaptığı çalışmada kayıp olarak aranan 5 şahısta bulunarak yakınlarına teslim edildi.