Elazığ'da "Çevre Denetim Çalıştayı"

Elazığ'da 6 ilin katılımı ile "Risk Değerlendirme Yöntemi İle Çevre Denetimlerinin Planlanması” çalıştayı yapıldı.

Elazığ'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2018-2022 Stratejik Planı kapsamında risk değerlendirme yöntemi ile çevre denetimlerinin planlanması çalışmaları kapsamında çalıştay gerçekleştirildi. Bakanlığın Çed İzin Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'ın ev sahipliğinde Muş, Malatya, Erzincan, Tunceli ve Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin katılımıyla "Risk Değerlendirme Yöntemi İle Çevre Denetimlerinin Planlanması” çalıştayı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği toplantı salonunda yapıldı.

Çevre denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılmasının ön görüldüğü çalıştayın ilk bölümünde sistemin işleyişi ve veri tabanının nasıl oluşturulacağı hakkında sunum gerçekleştirildi. İkinci bölümde ise karşılıklı görüş alış verişi yapıldı.

Artık çevre denetimlerinin risk tabanlı değerlendirme kapsamında yapılacağını belirten Elazığ İl Müdürü Mustafa Pirinçci, sisteme tüm illerin katılımıyla çevre denetim veri tabanının oluşturulacağını söyledi.