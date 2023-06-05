Elazığ'da ‘Çevre Haftası Etkinlikleri' başladı

Bir hafta boyunca kutlanacak olan Çevre Koruma Haftası etkinlikleri Elazığ'da başladı.

Elazığ Belediyesi, doğayı korumak, geri dönüşümün önemine dikkat çekmek ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak üzere 5-11 Haziran tarihleri arasında kutlanan ‘Çevre Koruma Haftası' etkinliklerine başladı. Sıfır Atık İçin Okullar Yarışıyor kampanyasıyla start alan etkinliklerin ilk gününde, ekipler okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Elazığ Belediyesi'nin tescilli maskotları ‘Yağmur' ve ‘İklim' özellikle minikler için düzenlenen etkinlikler ile onların hem bilinçlenmesine hem de kaliteli zaman geçirmesine katkı sundu, onlarla oyunlar oynadı. Maskotlar eşliğinde keyifli dakikalar geçiren çocuklara, belediye ekiplerinin özenle hazırladığı hediyeler dağıtıldı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden çevre koruma haftasına ilişkin yapılan açıklamada, “Sağlıklı ve temiz bir doğa için toplumun tüm kesimlerinde duyarlılığın oluşması adına başlattığımız etkinliklerimiz, 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü de devam edecek. Kampanya dahilinde 6 Haziran Salı günü Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki özel eğitimli çocuklarımız ve İzzetpaşa Altınyunus Kız Öğrenci Yurdunda ikamet eden depremzede vatandaşlarımız ile bir araya gelerek çevre konusunda bilgilendirmelerimizi yapacağız ve hemen ardından geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediye dağıtımı gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlılığa ortak olmaya ve etkinliklere katılmaya davet ediyoruz” denildi.