Elazığ'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Bölgesel İstişare toplantısı

Elazığ'da 16 ilden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin katılımıyla bölgesel istişare toplantısı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Bölgesel İstişare Toplantılarının ikincisi, Doğu ve Güneydoğu illerinden 16 ilin katılımı ile Elazığ İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Çevre İzin ve Lisans, Atık Yönetimi, Atık İşleme ve Sıfır Atık, Hava Yönetimi, Su ve Toprak Yönetimi ve Çevre Denetim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının,gün boyunca sürdüğü belirtildi.

Bu toplantılar çerçevesinde illerdeki sorunları raporlayıp ilgili makama sunduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Veri Değerlendirme Şube Müdürü Arzu Nuray, “ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün ilgili daire başkanlıklardan arkadaşlarımız buradalar. İl müdürlüklerinde çalışanlarının, bizim çalışma kollarımızda olan sorunlarını cevaplamak üzere buradayız. Bu program dahilinde kendileri ile ilgili yapılan çalışmadan bahsedip devamında gelen soruları cevaplamaya çalıştık. Burada raporladığımız sorunları bütün il müdürlüklerinde gerçekleştirdiğimiz toplantıların da sonuçlarını bir araya getirerek genel bir rapor halinde makama sunulacak. Dolayısıyla elimizden geldiğince katılımcı olup sorunları dile getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Programa yoğun bir katılım olduğunu dile getiren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi, “ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve çevre ile ilgili ikinci eğitim programını gerçekleştiriyoruz. 16 il müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla verimli bir eğitim olacağını umuyoruz. Amacımız çevre denetimi, atık işleme ve sıfır atık, su ve toprak yönetimi uygulamaları ve hava yönetimi ile ilgili bilgiler vermek ve edinmek. Cumhurbaşkanımızın da bizlere çevre düzenlemesi konusunda müthiş bir desteği var” diye konuştu.

Toplantıya, Veri Değerlendirme Şube Müdürü Arzu Nuray'ın yanı sıra, Endüstriyel Atıkların Yönetimi Şube Müdür Vekili Sabriye Ayhan, İl Müdürü Mustafa Pirinççi, Doğu ve Güneydoğu İl Müdürlükleri yetkilileri ve çok sayıda personel katıldı.