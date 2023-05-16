Elazığ'da çiftçi bilgilendirme toplantıları sürüyor

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımsal üretimin gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Muratçık köyünde tarımsal üretim ile ilgili çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, İl Müdür Yardımcısı Abdulkadir Akkan, şube müdürleri ve Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları ve çiftçiler katıldı. Bilgilendirme toplantısında tarımsal üretim ile ilgili çiftçilerin üretimi artırmak için yapması gereken konular anlatılırken, çiftçilerin de talepleri dinlendi.

Eğitimlerin süreceği bildirildi.