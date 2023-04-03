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Elazığ'da çiftçilere bağ budama eğitimi

Elazığ’ın çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.

Elazığ'ın çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi verildi.


Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik eğitimler devam ediyor. Eğitimler çerçevesinde Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından çiftçilere uygulamalı bağ budama eğitimi verildi. Teknik personeli tarafından Şabanlı köyünde çiftçilere yönelik düzenlenen bağ budama eğitiminde bağ budama teknikleri anlatılırken, verimin artırılması içinde bilgilendirmeler yapıldı.

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