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Elazığ'da çiftçilere 'tarımda tasarruflu su kullanma' eğitimi verildi

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı’ çerçevesinde çiftçiler bilgilendiriliyor.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı' çerçevesinde çiftçiler bilgilendiriliyor.


Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Aşağıdemirtaş Mahallesi'nde vatandaşlara tarımda tasarruflu su kullanma eğitimi verildi. Eğitime Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile teknik personel ve Aşağıdemirtaş Mahallesi sakinler katıldı.


Eğitimlerin belirli aralıklarla süreceği kaydedildi.

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