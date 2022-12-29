Elazığ'da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları sürüyor

3 etap bilgilendirme toplantıları sürüyor.

Bilgilendirme toplantıları çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları 2022-2023 başvuru dönemi 14. 3 etap bilgilendirme toplantıları İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından Ağın ve Keban ilçelerinde yapıldı. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''9 Aralık 2022 tarihinde başlayan kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Altyapı yatırımları başvuruları 20 Ocak 2023 tarihinde, ekonomik yatırımların başvuruları ise 10 Şubat 2023 tarihinde sona erecektir'' denildi.