Elazığ'da çiftçilere yüzde 75 hibeli nohut tohumu dağıtımı yapıldı

Elazığ'da Nohudum Tarlada, Yemeğim Sofrada Projesi ile çiftçilere yüzde 75 hibeli nohut dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Nohudum Tarlada, Yemeğim Sofrada Projesi ile çiftçilere nohut tohumu dağıtımı, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kılıç, ''Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Nohudum Tarlada, Yemeğim Sofrada Projesinin uygulama çalışmalarına başlandı. Projenin tohumluk maliyetinin yüzde 75' i Bakanlığımız, yüzde 25' i ise çiftçilerimiz tarafından karşılanacaktır. İlkbahar döneminde ekimi yapılacak, Azkan çeşidi nohut tohumluğuna müracaat eden ve uygulama şartlarını taşıyan 876 çiftçimizle hibe sözleşmesi imzalanarak, çiftçi başına en az 25 kilogram en fazla 350 kilogram tohum dağıtımı yapılacaktır” dedi.