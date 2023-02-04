İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da çiftçileri bilgilendirme çalışları sürüyor

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçileri bilgilendirme toplantıları sürüyor.


Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından Sarıçubuk köyünde çiftlik muhasebe veri ağı sistemine kayıtlı çiftçiler ziyaret edilerek tarımsal maliyetler konusunda bilgi alışverişi gerçekleştirildi.


Toplantıda ekipler tarafından çiftçilere tarımsal maliyetler konusunda bilgilendirmeler yapıldıktan sonra talepler dinlendi.

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