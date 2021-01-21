Elazığ'da çıkan yangında büfe kullanılmaz hale geldi

Elazığ'da bir büfede yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir büfede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanların çıktığı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre de yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, büfe kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının değerlendirildiği bildirildi.