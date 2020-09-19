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Elazığ'da cip yanarak kül oldu

Elazığ’da seyir halindeyken dumanlar çıkan araç alevlere teslim oldu, yanarak küle döndü.

Elazığ'da seyir halindeyken dumanlar çıkan araç alevlere teslim oldu, yanarak küle döndü.


Yangın, Palu-Alacakaya yolu Kayaönü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BKJ 41 plakalı cipten seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurup indi. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, bölgeye yakın itfaiye ekibi olmadığı için tamamen yanarak küle döndü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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