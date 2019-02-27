Elazığ'da "Çocuk Koruma Kanunu" koordinasyon toplantısı yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyucu tedbirlerin izlenmesine yönelik oluşturulan 'Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Kurulu' 2019'un ilk toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez başkanlığında yapılan toplantıda, kurum ve kuruluş temsilcileri görüşlerinin dile getirdi.

Vali Yardımcısı Dönmez, çocuklar ile ilgili tüm işlemlerin büyük bir hassasiyet ve özveri ile yapılacağını aktardı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çocuk Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan ise, bakanlık tarafından yürütülen Koruyucu Aile Hizmet Modeli ,Sosyal Uyum Programı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinin etkinliğini artırmanın önemini aktardı.

Sosyolog Güngör Memedoğlu'nun da kentte yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesinin ardından verilen koruyucu ve destekleyici tedbirler ile ilgili yapılan çalışmaların sunumu yapıldı.