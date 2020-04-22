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Elazığ'da çocuk ve gençler evde spor yapıyor

Elazığ’da Korona virüs salgını nedeniyle evde bulunan çocuk ve gençler spor yaparken, çekip gönderdikleri videolarla da yetenek taramasına katılıyor.

Elazığ'da Korona virüs salgını nedeniyle evde bulunan çocuk ve gençler spor yaparken, çekip gönderdikleri videolarla da yetenek taramasına katılıyor.


Korona virüs salgınından dolayı sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı gençler antrenmanlarını ev ortamında sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'de bu kapsamda yetenek taraması çalışmalarını antrenörlerin programı dahilinde evde yapmaya başladı. Genç sporcular çektikleri videoları antrenörlere gönderiyor.


Gençler, hem hünerlerini ortaya koyuyor, hemde "Evde Kalıyorum Spor Yapıyorum" sloganıyla mesaj veriyor.

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