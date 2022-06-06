Elazığ'da çocuklar düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Beldesinde düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

Sarıcan Belde Belediyesi tarafından çocuk şenliği düzenlendi. Şenlikte palyaçolar, şişme oyun grupları, eğlenceli atölyeleri, illüzyon gösterileri, DJ eşliğinde dans ve birçok aktivite yer aldı. Şenlikte öğrenciler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Karakoçan Kaymakamı ve Sarıcan Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, “Sarıcan Belediyesi olarak bu etkinliği çocuklarım için yaptık. İnşallah ikincisini de Temmuz ayı içinde planlayacağız. Ben size iyi eğlenceler diliyorum . İnşallah iyi bir program olur. Pandemiden sıkılan çocuklarımıza yönelik olarak okullarımız kapanmadan önce 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı bitmeden böyle çok güzel bir çocuk şenliği yaptık. Onların streslerini atmalarını istedik. Çocuklarımızın sevdiği karakterleri bugün burada çocuklarımızla buluşturacağız. Gördüğünüz gibi çocuklarımız mutlu. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor” dedi.