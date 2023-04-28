İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da çocuklar ebru sanatı ile tanıştı

Elazığ’da ebru sanatı ile tanışan ve ilk defa yapan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Elazığ'da ebru sanatı ile tanışan ve ilk defa yapan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.


Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından çocukların el becerilerini geliştirmek ve sanatları tanıtmak amacı ile sanat etkinlikleri düzenleniyor. Talep edilen her okula giden usta öğreticiler, çeşitli sanat faaliyetlerini öğrencilerle yapıyor. Bu çerçevede Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Usta Öğreticisi Fatma Altunbaş Özdemir tarafından Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Masal Evinde ebru sanatı etkinliği düzenlendi.


Usta öğreticiler gözetiminde ilk defa ebru sanatı ile tanışan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.