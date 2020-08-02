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Elazığ'da çocuklar sevindirildi

Elazığ’da "Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi" kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklar sevindirildi.

Elazığ'da "Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi" kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklar sevindirildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi" kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli hediyeler vererek, şeker dağıttı. Sürpriz hediyeler ve şekerleri alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.


Çocukları hiçbir zaman unutmadıklarını belirten İl Müdürü Abdulsamet Eren, ”Kurban Bayramı tatilinde de olsak özellikle Sanayi ve Aksaray Mahallelerindeki dezavantajlı çocuklarımızın bayramı bayram tadında yaşaması, bir tebessüm edebilmeleri için çalışma yaptık. Bu kapsamda İl Müdürlüğü olarak çocuklarımıza sürpriz hediyeler ve şekerlemeler dağıttık. Çocuklarda hediyeler karşısında çok mutlu oldu. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz" dedi.

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