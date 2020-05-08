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Elazığ'da çocuklara ev ziyaretiyle trafik eğitimi

Elazığ’da trafik haftası kapsamında polisler, farkındalık oluşturmak için evleri ziyaret etti çocuklara kapı önünde soru cevaplı hatırlatıcı eğitim vererek hediyelerle mutlu etti.

Elazığ'da trafik haftası kapsamında polisler, farkındalık oluşturmak için evleri ziyaret etti çocuklara kapı önünde soru cevaplı hatırlatıcı eğitim vererek hediyelerle mutlu etti.


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Toplum Destekli Polislik Şubelerine bağlı ekipler, her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan “Karayolları Trafik Haftası” kapsamında Korona virüs tedbirleri kapsamında farkındalık çalışması yaptı.İçişleri Bakanlığının salgın tedbirlerine dikkat ederek başlatığı “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda” parolasıyla polisler yaptığı çalışmada ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Evlere giden polisler kapı önünde çocuklara trafikte uyulması gereken kurallarla ilgili sorular sordu. Cevapları bilen çocuklara polisler hediyeler vererek hem onları mutlu etti, hemde trafik kuralları ile ilgili farkındalık oluşturdu.


Etkinliklerin Korona virüs tedbirleri kapsamında devam ettiği aktarıldı.

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