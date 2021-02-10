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Elazığ'da çocuklara özel etkinlik

Elazığ’da Belediye Kadın Yaşam Merkezi’nde yetim çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da Belediye Kadın Yaşam Merkezi'nde yetim çocuklara özel etkinlik düzenlendi.


Elazığ Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi ile İnsani Yardım Vakfı ortaklığında yetim çocuklara yönelik program yapıldı. Etkinlik kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Yaşam Merkezi, yetim çocukları misafir etti. Farkındalık oluşturmak için yapılan programda bir araya gelen çocuklar, ahşap boyama ve ebru sanatı ile tanıştı. Çocuklar, eğitmenlerin gözetiminde birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.


Sanat etkinliklerinin ardından Elazığ Belediyesi Kürsübaşı ekibi tarafından müzik dinletisi sunuldu. Daha sonra ise Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından gönderilen hediyeler çocuklara verildi.

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