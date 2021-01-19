Elazığ'da çocukların kar sevinci

Elazığ'da dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi bu yıl ilk defa beyaza büründü. Uzun bir aradan sonra yağan kar, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Aileleri ile birlikte parklara gelen çocuklar akranlarıyla kar topu oynayarak kardan adam yaptı. Gönüllerince eğlenen çocuklar, aileleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdi. Ayrıca kar sonrası kentte de güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışını sevinçle karşıladıklarını dile getiren 10 yaşındaki Toprak Yiğit Yazıcı, “Bugün kar yağdı, çok eğleniyoruz. Kar topu savaşı yapıyoruz. Şimdi de kardan adam yapacağız. Kar dün yağdığında çok mutlu olduk ama biz sabahı bekledik gayet güzeldi” dedi.

Yağıştan sonra ailesi ile birlikte parkta güzel vakit geçirdiğini belirten 11 yaşındaki Begüm Gökçe Yardımcı ise “Bugün parka, kuzenim ve annemle beraber geldik. Oyun oynuyoruz, kar ile oynuyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Ünüver ise kar yağışından sonra arkadaşı ile birlikte oluşan güzel manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çektirdiklerini belirterek, yağışların sürmesi için dua ettiklerini dile getirdi.