Elazığ'da 'Çöken bina altında 2 polis kaldı' iddiası

Kahramanmaraş'ta son olarak meydana gelen son 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından boşaltılmış olan Elazığ'daki bir bina çöktü. Binanın sabahki depremde boşaltıldığı ve içerisinde tespit yapmak için giren 2 polis memurunun enkaz altında olduğu iddia edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar mahallesinde bir bina çöktü.

Akpınar Mahalle Muhtarı Raif Acar, "Olay anında merkez karakol komiseri ve polis arkadaş ile eşya tespiti yapmaya geldik. Çilingir ile kapıları açacaktık. Polis arkadaşlar çabuk kaçın dedim ve ben kaçtım. Enkaz altında kaldılar. 2 polis memuru kaldı” dedi.