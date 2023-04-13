İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da çöken istinat duvarının altında kalan otomobil zarar gördü

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış sonrasında çöken istinat duvarının altında bir aracın zarar gördüğü öğrenildi.

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında çöken istinat duvarının altında bir aracın zarar gördüğü öğrenildi.


Olay, dün Abdullah Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir genelinde aralıklarla etkili olan yağış sonrasında mahallede bulunan bir sitenin istinat duvarı çökmüştü. Duvarın altında bir aracın kaldığı ve büyük zarar gördüğü öğrenildi. Ayrıca çökme anında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


Öte yandan yağışların süreceğini bildirin Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

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