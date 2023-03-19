Elazığ'da çöken köy yolları ulaşıma kapandı

Elazığ'da aşırı yağışlar nedeniyle çöken köy yolları ulaşıma kapanırken ekiplerin çalışmalara başladığı bildirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağış pek çok ilde sel felaketine neden oldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Aşırı yağışlar nedeniyle Baskil ilçesine bağlı Düğüntepe ve Meydancık köylerinin yolunda çökme meydana geldi. Ulaşıma kapanan yollar için ekiplerin çalışmalara başladığı bildirildi.