Elazığ'da Covid-19 denetimi

Elazığ'da Koranavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında jkent merkezinde denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgını nedeniyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu ve beraberindekiler tarafından kentin en işlek caddesi olan Gazi'deki iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Salgına karşı esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde her gün yaptığı denetimleri sürdürdü. Ekiplerin denetiminde maskeyi yanlış kullananlar uyarıldı, takmayan bazı kişilere ise 900 TL'lik cezai işlem uygulandı.