Elazığ'da Covid-19 denetimleri sürüyor

Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) denetimleri kent genelinde aralıksız olarak sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgını nedeniyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde, kafe, lokanta ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Kültür Park'ta denetim gerçekleştirdi. Vatandaşları hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması konusunda uyaran ekipler, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Öteyandan polis aracı ile caddelerde anonslar yapıldı Ekiplerin denetimleri sık sık yapacağı kaydedildi.