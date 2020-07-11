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Elazığ'da Covid-19 şüphelisi, terminalde yakalandı

Elazığ’da Korona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle karantinada kalması gereken bir kişi otobüs terminalinde fark edilip ambulansla hastaneye götürüldü.

Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) şüphesi nedeniyle karantinada kalması gereken bir kişi otobüs terminalinde fark edilip ambulansla hastaneye götürüldü.


Alınan bilgiye göre, Karantinada kalması gerektiği öğrenilen Covid-19 şüphesi bulunan bir kişi, memleketine gitmek için Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne geldi. Şahıs, polis ve zabıta ekipleri tarafından fark edildi. Terminalde durdurulan şahsın hastaneye götürülmesi için ekipler 112 Acil Komuta Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla şahsı alarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü.


Şahsın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

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