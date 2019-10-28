Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılı kutlama programı kapsamında öğretmenevi önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kurum müdürleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı.
Program, Vali Kaldırım, Belediye Başkanı Şerifoğulları ve Garnizon Komutanı Erbaş'ın Atatürk Anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi.