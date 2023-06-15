İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da dağ keçileri şehir merkezine indi

Elazığ’da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, şehir merkezine indi.

Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, şehir merkezine indi.


Olay, Zafran Mahallesinde meydana geldi. Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen yaban keçileri, merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde görüldü. Yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar inen yaban keçileri daha sonra gözden kayboldu. O anlar mahalle sakinlerinden Mustafa Yavuz tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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