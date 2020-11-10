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Elazığ'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan dağ keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.


Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, Elazığ'ın Keban ilçesi Zırkı bölgesinde görüntülendi.Arabayla zırkı bölgesinden geçen Fethi Oruç, dağlardan sürü halinde inen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti.


Sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra hızla dağların zirvesine çıkarak gözlerden kayboldu.

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