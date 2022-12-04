Elazığ'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, sürü halinde görüntülendi.

Karakoçan ilçesine bağlı Golan Kaplıcaları kırsalında doğa fotoğrafçısı Serhat Bürke tarafından sürü halindeki dağ keçileri görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, ardından ormanlık alanda gözden kayboldu. O anları kamera ile kayıt altına alan Bürke, ilk defa bu kadar kalabalık bir grup ile karşılaştığını aktardı.