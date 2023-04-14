Elazığ'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ'da yüksek kesimlerde görülen ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde yaşayan dağ keçileri, Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne indi. Koruma altında bulunan dağ keçileri, sürü halinde bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar doğasever Salih Tetik'in dron görüntülerine yansıdı.