İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ’da yüksek kesimlerde görülen ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi’nde görüldü.

Elazığ'da yüksek kesimlerde görülen ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü.


Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde yaşayan dağ keçileri, Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne indi. Koruma altında bulunan dağ keçileri, sürü halinde bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar doğasever Salih Tetik'in dron görüntülerine yansıdı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.