Elazığ'da ‘Dar Bölge' uygulamaları devam ediyor

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından kent genelinde ‘Dar Bölge' uygulamaları devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 20.30-21.30 saatleri arasında 21 ekip ve 48 personelin katılımı ile "Dar Bölge" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada şüpheli şahıs ve araçlar durdurularak tek tek sorgulanıp arandı. Ekipler, kent genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.