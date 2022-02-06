İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da define arayan bir şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Elazığ’ın İçme köyünde kaçak kazı yapan bir şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'ın İçme köyünde kaçak kazı yapan bir şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İçme köyünde kaçak kazı yapan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, dedektör ile define bulmak için kazı yapan C.S. isimli şahsı yakaladı. Şahıs ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken olayda 2 adet dedektör, 1 adet ses bağdaştırıcısı, 1 adet kulaklık, 1 adet kazma, 1 adet kürek ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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