İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da "Değerler Eğitimi" projesi

Elazığ’ın Palu ilçesinden öğrenciler, "Değerler Eğitimi" Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof.

Elazığ'ın Palu ilçesinden öğrenciler, "Değerler Eğitimi" Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile bir araya geldi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Değerler Eğitimi” projesi kapsamında, Palu ilçesi YİBO, İmam Hatip ve Atatürk Ortaokulu öğrencileri, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Demirdağ, öğrencilerle yakından ilgilenip tek tek sohbet etti. Daha sonra öğrenciler üniversiteyi gezerek bilgi aldı.


Palu'dan gelen ortaokul seviyesindeki öğrencileri üniversitede ağırladıkları ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ," Amacımız, çocukların gelecekle ilgili beklentileri noktasında onlara rehberlik etmek ve kendi geleceklerini planlarken onlara yardımcı olmaktır” dedi.


Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Cemiyetin Şube Başkanı Şahin Kara, Eğitim Destek Platformu Başkanı Cumali Ayyıldız, yönetim Kurulu üyesi Tamer Batı ve öğretmenler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.