Elazığ'da ‘Değerlilerimiz Değerlerini Öğreniyor' Projesi

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediyesi tarafından organize edilen ‘Değerlilerimiz Değerlerini Öğreniyor' Projesinin ikinci programı gerçekleştirildi.

Yazıkonak Belediyesinin organize ettiği Değerlilerimiz Değerlerini Öğreniyor Projesinin ikinci programı Yazıkonak TOKİ Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşti. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Yazıkonak Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen programa il vaizi Harun Doğan "İslam'da Güzel Ahlak" sunumunu yaptı.

Program sonunda Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, örnek bir davranış sergileyerek mahallesini süpüren Ramazan Kaçar'a plaket takdim etti. Burada konuşan Çadırcı, "Güzel ahlaktan bahsederken arkadaşımızın göstermiş olduğu bu güzel davranıştan dolayı biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Bu tür çalışmaların insani bir görev olduğunu, toplumsal duyarlılık noktasında örnek alınması gereken davranışlar olduğunu bilmekte fayda vardır” dedi.