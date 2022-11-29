Elazığ'da Değerlilerimiz Değerlerini Öğreniyor Projesi

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde Değerlilerimiz Değerlerini Öğreniyor Projesi gerçekleştirildi.

Elazığ'da Yazıkonak beldesi ve TOKİ Şehit Arif Güneş Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Değerlerini Öğreniyor Projesi hayata geçirildi. Programa Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Milli Eğitim Şube Müdürleri Metin Özgen ve Mustafa Atilla, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker, ve Doç. Dr. Murat Aygen, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Canpolat, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Programda konuşan Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, toplumların değerlerine sahip çıkması gerektiğini bunu aktarmanın da gençler üzerinden olacağını söyledi. Çadırcı, ''Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Geleceğimizi şekillendirecek olan gençlerimiz bizim değerlerimizi sonraki yıllara aktaracak. Bu nedenle hazırlanan projenin önemli olduğunu düşünüyorum. Toplantının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz'' dedi.

Programda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Kenan Peker, sevgi ve empati konusunda öğrencilere bilgiler aktardı.

Etkinlik sonunda Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker'e plaket takdim edildi.