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Elazığ'da demir malzeme çalan 5 şüpheli yakalandı

Elazığ’ın Bağlarca köyünde ve Yemişlik bölgesinde inşaat demirleri çalan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'ın Bağlarca köyünde ve Yemişlik bölgesinde inşaat demirleri çalan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bağlarca köyü ve Yemişlik Mahallesinde bulunan inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hırsızlık yapan 5 şüpheliyi tespit etti. Zanlılar yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan inşaat malzemeleri ise sahiplerine teslim edildi.


Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

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