Elazığ'da deneme amaçlı ekilen arpa ve buğdayın hasadı yapıldı

Elazığ'da düzenlenen tarla gününde deneme amaçlı ekilen buğday ve arpanın hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından tarla günü düzenlendi. Merkeze bağlı Muratçık köyünde düzenlenen tarla gününde, 10 dekarlık alan deneme amaçlı dikilen buğday ve arpanın hasadı yapıldı. Tarla gününe, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, GAP Uluslararası Tarım Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü İrfan Erdemci, kurum müdürleri, üreticiler ve köy sakinleri katıldı.

2013 yılında sonra ıslah programlarını değiştirdiklerini belirten GAP Uluslararası Tarım Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü İrfan Erdemci , bu bölgelere yönelik olarak fakültatif ıslah buğday çalışma programları başlattıklarını söyledi.

Çiftçilikle uğraşmanın ve üretim yapmanın zahmetli bir iş olduğunu aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “Bilimsel veriler şunu ortaya koyuyor. Siz aynı toprak koşullarında, aynı bakımla, aynı kültürel yöntemlerle seçmiş olduğunuz çeşidi, ikliminize ve coğrafyanıza uygun çeşidi seçtiğinizde daha işe başlarken yüzde yirmi beş otuz oranındaki bir verim artışıyla başlamış oluyorsunuz. Yani yanlış çeşit seçtiğinizde bütün emeğiniz daha baştan kayboluyor. Kaliteli olan çeşitleri GAP uluslararası enstitü müdürlüğümüz ile birlikte tohum üretim programına alıp önümüzdeki süreçlerde ilimizde üretimini hep beraber sağlayacağız. Dolayısıyla demonstrasyon dediğimiz yani görerek uygulamalı bir şekilde üreticilerimizin görmesini bu çalışma ile ortaya koymuş olacağız” diye konuştu.