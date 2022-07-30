İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da denetimler sürüyor, suçlulara göz açtırılmıyor

Elazığ’da geniş katılımlı asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor.

Elazığ'da geniş katılımlı asayiş uygulaması gerçekleştiren polis ekipleri, suçlulara göz açtırmıyor.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş, Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Kentin birçok noktasında Yunus Emre Bulvarı olmak üzere kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi yapıldı. Şahıslar ve araçlar tek tek arandı.


Öte yandan Asayiş Şube Müdürü ve Trafik Denetleme Şube Müdürü, uygulama sonuna kadar ekiplere eşlik etti.

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