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Elazığ'da depo yangını

Elazığ’da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Merkeze bağlı İcadiye Mahallesi 2'nci Harput Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin depo kısımında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

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